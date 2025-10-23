Milan contro il Pisa coppia Leao-Giménez | l’obiettivo della squadra e del ‘Bebote’

Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, schiererà l'artiglieria pesante in Milan-Pisa di domani sera, ore 20:45, a 'San Siro': Rafael Leao con Santiago Giménez così come avvenuto nel secondo tempo dell'ultimo match contro la Fiorentina. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, contro il Pisa coppia Leao-Giménez: l’obiettivo della squadra e del ‘Bebote’

Altri contenuti sullo stesso argomento

Milan-Pisa, probabili formazioni. Ballottaggio in difesa: Tomori o De Winter? In attacco... #SempreMilan #ACMilan #Milan - X Vai su X

Venerdì 24 ottobre, ore 20.45 – Milan vs Pisa in diretta su maxischermo! Da questa volta la partita la vediamo al COPERTO, grazie alla nuova tecnostruttura predisposta nel giardino della Nunziatina! La trasferta purtroppo sarà vietata, ma l’invito è rivolto a tu - facebook.com Vai su Facebook

Milan, un recupero per il Pisa ma altri due preoccupano: cresce la preoccupazione a Milanello - In vista dell'anticipo di campionato contro il Pisa, il Milan potrà recuperare un giocatore importante, ma persistono altre assenze. Si legge su spaziomilan.it

Milan, la coppia è giusta: con Leao e Gimenez per restare in vetta - Il Milan “riparte” da Santiago Gimenez e Rafa Leao ovvero dalla coppia di attaccanti che nella ripresa ha dato la svolta alla gara di domenica contro la Fiorentina. Segnala msn.com

Ultime Milan: Allegri ritrova un ex Chelsea per il Pisa, ma l’infermeria non si svuota - Nkunku torna in gruppo: Allegri ritrova un’arma preziosa in vista di Milan–Pisa, ma non mancano le assenze importanti. Segnala notiziemilan.it