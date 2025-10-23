Milan contro il Pisa coppia Leao-Giménez | l’obiettivo della squadra e del ‘Bebote’

Pianetamilan.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, schiererà l'artiglieria pesante in Milan-Pisa di domani sera, ore 20:45, a 'San Siro': Rafael Leao con Santiago Giménez così come avvenuto nel secondo tempo dell'ultimo match contro la Fiorentina. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan contro il pisa coppia leao gim233nez l8217obiettivo della squadra e del 8216bebote8217

© Pianetamilan.it - Milan, contro il Pisa coppia Leao-Giménez: l’obiettivo della squadra e del ‘Bebote’

Altri contenuti sullo stesso argomento

milan contro pisa coppiaMilan, un recupero per il Pisa ma altri due preoccupano: cresce la preoccupazione a Milanello - In vista dell'anticipo di campionato contro il Pisa, il Milan potrà recuperare un giocatore importante, ma persistono altre assenze. Si legge su spaziomilan.it

milan contro pisa coppiaMilan, la coppia è giusta: con Leao e Gimenez per restare in vetta - Il Milan “riparte” da Santiago Gimenez e Rafa Leao ovvero dalla coppia di attaccanti che nella ripresa ha dato la svolta alla gara di domenica contro la Fiorentina. Segnala msn.com

milan contro pisa coppiaUltime Milan: Allegri ritrova un ex Chelsea per il Pisa, ma l’infermeria non si svuota - Nkunku torna in gruppo: Allegri ritrova un’arma preziosa in vista di Milan–Pisa, ma non mancano le assenze importanti. Segnala notiziemilan.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Contro Pisa Coppia