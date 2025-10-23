Milan-Como in Australia ora è a rischio | cosa si nasconde dietro la retromarcia della Liga su Barça-Villarreal a Miami

Giocare una partita di campionato all’estero: un tabù che ha fatto e continua a far discutere. Era l’idea di Liga e Serie A, dopo le proteste dei tifosi e soprattutto degli altri club, è saltata Barcellona-Villarreal a Miami. Rimane Milan – Como, in calendario fino a prova contraria il prossimo 7-8 febbraio a Perth, ma attenzione perché neppure questa è sicura al 100%: nonostante il via libera, molto poco entusiasta per usare un eufemismo, da parte della Uefa, in Lega Calcio non è ancora arrivata l’autorizzazione della Federcalcio australiana e soprattutto della Confederazione asiatica. E senza quella non si può giocare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

