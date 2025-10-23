Milan-Como in Australia a rischio

L'annullamento della sfida tra Villarreal e Barcellona a Miami, le critiche di Fabregas, Allegri e dei giocatori come Maignan e Rabiot, e adesso anche le pressioni dall'Unione Europea. Per tutti questi motivi sembra fortemente a rischio che la sfida tra Milan e Como si disputi a Perth. Il match previsto il prossimo febbraio e che ha ricevuto l'approvazione da parte della Uefa per essere disputato dall'altra parte del mondo, lontanissimo dall'Italia e dai tifosi delle due squadre, è al centro di un progetto assurdo e totalmente lontano da ogni logica sportiva. "Basta che si decida velocemente così da organizzarsi", l'auspicio di Allegri in conferenza stampa, con l'organizzazione che sembra sempre più a rischio.

