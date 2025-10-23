Milan-Como in Australia a rischio pressioni sull'AFC per far saltare tutto | cosa sta succedendo

Il match di Serie A tra Milan e Como, previsto a febbraio a Perth, è sempre più a rischio: mancano le autorizzazioni di FIFA e AFC, mentre crescono le pressioni internazionali dopo lo stop a Villarreal-Barcellona a Miami. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

Milan-Como a Perth, sale l'incertezza: pressioni sulla Federazione asiatica per dire no? - X Vai su X

Alla vigilia di Milan-Pisa è stato chiesto all’allenatore rossonero un’opinione sulla partita contro il Como, che si giocherà a febbraio in Australia. «Io posso dire solo una cosa: l'importante è che venga presa una decisione il prima possibile. Se dovremo andare - facebook.com Vai su Facebook

Milan-Como in Australia a rischio, pressioni sull’AFC per far saltare tutto: cosa sta succedendo - Barcellona a Miami e le numerose critiche arrivate da allenatori e giocatori — tra cui ... Come scrive fanpage.it

Milan-Como in Australia ora è a rischio: cosa si nasconde dietro la retromarcia della Liga su Barça-Villarreal a Miami - Le forti proteste in Spagna hanno influito, ma il no è arrivato “a seguito di colloqui" con Relevant Sports, partner strategico dell'Uefa. Segnala ilfattoquotidiano.it

Milan-Como a Perth a forte rischio: il piano per sabotare la trasferta, duro schiaffo alla Lega Serie A - La Lega Serie A non demorde, ma le possibilità che si giochi a Perth si sono ridotte. Come scrive sport.virgilio.it