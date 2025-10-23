Milan-Como a Perth sale l' incertezza | pressioni sulla Federazione asiatica per dire no?

Gazzetta.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo The Guardian l'Afc starebbe subendo "forti pressioni esterne" per non dare l'okay al match. Manca ancora anche quello della Fifa. La Lega Serie A intanto tira dritto: nessun passo indietro. Allegri: "Se si giocherà in Italia meglio.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

