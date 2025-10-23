Milan-Como a Perth sale l' incertezza | pressioni sulla Confederazione asiatica per dire no?

Secondo The Guardian l'Afc starebbe subendo "forti pressioni esterne" per non dare l'okay al match. Manca ancora anche quello della Fifa. La Lega Serie A intanto tira dritto: nessun passo indietro. Allegri: "Se si giocherà in Italia meglio.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milan-Como a Perth, sale l'incertezza: pressioni sulla Confederazione asiatica per dire no?

