Salta Villarreal-Barcellona a Miami e sia la Uefa che il commissario europeo per lo Sport applaudono. Sul tavolo, ora, resta Milan-Como in Australia, nel fine settimana dell'8 febbraio 2026. Resta anche e soprattutto sul tavolo della Fifa, che deve ancora dare l'ok. Effetto domino, ipotizza qualcuno del nutrito fronte dei "no" alla storica prima gara di campionato all'estero. La Liga, martedì sera, ha ufficializzato il dietrofront: "A seguito di colloqui con l'organizzatore della partita di Miami, quest'ultimo ha annunciato la sua decisione di annullare l'evento a causa dell'incertezza generata nelle ultime settimane in Spagna".

© Sport.quotidiano.net - Milan-Como a Perth, nuovi dubbi. Stop in Spagna, Lega calcio isolata