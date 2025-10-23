Milan Como a Perth il progetto vacilla | crescono i dubbi sulla trasferta australiana! Tutti gli aggiornamenti
Milan Como, il sogno australiano si allontana: la partita di Perth verso lo stop. Tutte le ultimissime notizie Il progetto ambizioso della Serie A di portare in Australia, a Perth, la sfida tra il Milan di Massimiliano Allegri e il Como sta incontrando ostacoli sempre più rilevanti. L’idea di disputare una gara ufficiale del campionato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Alla vigilia di Milan-Pisa è stato chiesto all’allenatore rossonero un’opinione sulla partita contro il Como, che si giocherà a febbraio in Australia. «Io posso dire solo una cosa: l'importante è che venga presa una decisione il prima possibile. Se dovremo andare - facebook.com Vai su Facebook
UEFA in pressing sulla Lega di A per annullare Milan-Como a Perth - Dopo la decisione della Liga di annullare l’organizzazione della partita fra Villarreal e Barcellona a Miami il prossimo 20 dicembre, ora la UEFA è in pressing sulla Lega Calcio Serie ... Come scrive milannews.it
Fabregas contro Milan-Como a Perth: “Ho già detto tre mesi fa quello che penso” - Dopo la retromarcia della Liga, e le parole di Massimiliano Allegri. Scrive tuttomercatoweb.com
Milan-Como a Perth a forte rischio: il piano per sabotare la trasferta, duro schiaffo alla Lega Serie A - La Lega Serie A non demorde, ma le possibilità che si giochi a Perth si sono ridotte. Scrive sport.virgilio.it