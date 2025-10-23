Milan-Como a Perth | dopo il no a Villarreal-Barça frenano Fifa e federazione asiatica La Serie A non parla Guardian

Ilnapolista.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo Villarreal-Barcellona a Miami anche Milan-Como a Perth potrebbe saltare. Lo scrive Il Guardian per il quale la partita è a forte rischio.  Secondo quanto riporta il quotidiano britannico, ci sono forti dubbi sul fatto che Milan e Como si affrontino davvero a Perth, in Australia, invece che in Italia, nella partita prevista per febbraio. L’Uefa aveva già dato il via libera “in via eccezionale”, ma tra i corridoi di Nyon cresce l’idea che la Serie A stia per fare un passo indietro. La partita per Infantino è un grande rischio. Perché il progetto possa andare avanti, serviranno altri tre sì: quello della Confederazione asiatica (Afc), di Football Australia e della Fifa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Milan-Como a Perth: dopo il no a Villarreal-Barça, frenano Fifa e federazione asiatica. La Serie A non parla (Guardian)

