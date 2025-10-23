Milan-Como a Perth Australia | pressioni di ?eferin UEFA per un ripensamento Il motivo

Rischia di saltare la trasferta del Milan di Massimiliano Allegri e del Como di Cesc Fàbregas a Perth (Australia) per la partita di Serie A di inizio 2026, con lo stadio di 'San Siro' che sarà indisponibile. Ecco cosa sta succedendo nelle ultime. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan-Como a Perth (Australia): pressioni di ?eferin (UEFA) per un ripensamento. Il motivo

