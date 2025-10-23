Milan-Como a Perth a rischio annullamento? La Fifa può bloccare tutto

Colpo di scena in arrivo: dopo l'annullamento di Villareal-Barecllona a Miami, anche Milan-Como a Perth è a rischio? Le ultime.

Alla vigilia di Milan-Pisa è stato chiesto all'allenatore rossonero un'opinione sulla partita contro il Como, che si giocherà a febbraio in Australia. «Io posso dire solo una cosa: l'importante è che venga presa una decisione il prima possibile. Se dovremo andare

Milan-Como a Perth a forte rischio: il piano per sabotare la trasferta, duro schiaffo alla Lega Serie A - La Lega Serie A non demorde, ma le possibilità che si giochi a Perth si sono ridotte.

Pressioni sulla Confederazione Asiatica del Calcio: Milan-Como a Perth a forte rischio - Dopo che nei giorni scorsi è decaduta ufficialmente la possibilità di giocare una giornata di Liga all'estero (Barcellona-

Milan-Como a Perth a forte rischio: pressioni sulla Federazione asiatica, l'Unione Europea avvisa la Serie A. E le parole di Allegri... - Como a Perth è a forte rischio: nelle ultime ore sta salendo fortement e l'incertezza per lo svolgimento in Australia del match di Serie A.