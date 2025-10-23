Milan buone notizie per mister Allegri | contro il Pisa sarà a disposizione Nkunku
Christopher Nkunku, attaccante francese classe 1997 che aveva saltato l'ultimo match di campionato contro la Fiorentina, tornerà a disposizione dell'allenatore Massimiliano Allegri per Milan-Pisa di domani sera a 'San Siro'. Le ultime news. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Milan, buone notizie per Allegri: Nkunku verso il recupero, mentre Loftus-Cheek… | PM News #SempreMilan #ACMilan #Milan - X Vai su X
Infortuni #Milan, buone notizie per quanto riguarda #Estupinan e #Saelemaekers | PM #SempreMilan - facebook.com Vai su Facebook
Milan, questa proprio non ci voleva | BEFFA ATROCE PER ALLEGRI: che sfortuna - Milan, mister Allegri è una vera e propria furia: la sfortuna si abbatte sui rossoneri. Segnala ternananews.it
Ansia Milan, il giocatore salta l’allenamento: scatta l’allarme - Non arrivano buone notizie in casa Milan: uno dei leader della squadra non si è allenato. spaziomilan.it scrive
Dramma Milan, questa non ci voleva | Allegri, mamma mia che sfiga: brutto infortunio per un titolare - Milan, in arrivo pessime notizie per mister Allegri: non potrà avere a disposizione il suo pupillo per infortunio ... Da ternananews.it