Milan buone notizie per mister Allegri | contro il Pisa sarà a disposizione Nkunku

Pianetamilan.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Christopher Nkunku, attaccante francese classe 1997 che aveva saltato l'ultimo match di campionato contro la Fiorentina, tornerà a disposizione dell'allenatore Massimiliano Allegri per Milan-Pisa di domani sera a 'San Siro'. Le ultime news. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

