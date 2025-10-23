Milan buone notizie dall’infermeria | Jashari accelera possibile rientro già contro il Parma

Una notizia che fa sorridere Milanello. Dopo settimane di stop, Arben Jashari intravede finalmente la luce in fondo al tunnel. Il centrocampista svizzero, fermo per infortunio da inizio stagione, sta recuperando a ritmi sorprendenti e potrebbe tornare in campo già prima della sosta per le nazionali. Secondo quanto riportato da Andrea Ramazzotti su Gazzetta.it, l’obiettivo fissato dallo staff medico è ormai chiaro: sabato 8 novembre, nella trasferta contro il Parma, il classe 2002 potrebbe essere nuovamente convocato. Un rientro che vale come un acquisto. Il piano prevede un graduale reinserimento, con la possibilità di sedere in panchina al Tardini. 🔗 Leggi su Milanzone.it

