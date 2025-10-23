Nel corso della conferenza stampa che precede Milan-Pisa, sono state poste alcune domande a Massimiliano Allegri sui suoi attaccanti Rafa Leao e Santi Gimenez. Il tecnico si è detto soddisfatto di entrambi. Le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Allegri contento di Leao e Gimenez: “Rafa sta bene con tutti. Santi si sbloccherà, ne sono sicuro”