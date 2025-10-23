Milan Allegri contento di Leao e Gimenez | Rafa sta bene con tutti Santi si sbloccherà ne sono sicuro

Pianetamilan.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso della conferenza stampa che precede Milan-Pisa, sono state poste alcune domande a Massimiliano Allegri sui suoi attaccanti Rafa Leao e Santi Gimenez. Il tecnico si è detto soddisfatto di entrambi. Le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan allegri contento di leao e gimenez rafa sta bene con tutti santi si sbloccher224 ne sono sicuro

© Pianetamilan.it - Milan, Allegri contento di Leao e Gimenez: “Rafa sta bene con tutti. Santi si sbloccherà, ne sono sicuro”

Argomenti simili trattati di recente

milan allegri contento leaoMilan, Allegri risponde alle critiche: il tecnico difende Leao in conferenza - Massimiliano Allegri si schiera dalla parte di Leao: il tecnico del Milan risponde alle critiche sul calciatore portoghese. Segnala spaziomilan.it

milan allegri contento leaoAllegri: "Scudetto, serve non prendere più di 25 goal. Il ruolo di Leao. Milan-Como meglio in Italia" - Massimiliano Allegri, allenatore del Milan capolista della Serie A, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con il Pisa, valevole per l'ottava giornata del massimo campionato. Si legge su msn.com

milan allegri contento leaoLeao ritrova gol e sorrisi. Allegri esalta il portoghese e fa una richiesta precisa alla squadra - Leao, Allegri ritrova il portoghese anche in zona gol e chiede più reti ai centrocampisti: il tecnico non intende accontentarsi L’edizione odierna de Il Quotidiano Sportivo titola in modo entusiasta: ... Come scrive milannews24.com

Cerca Video su questo argomento: Milan Allegri Contento Leao