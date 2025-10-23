Dal primo gennaio 2026 sarà Mike McClellan il nuovo Chief Financial Officer del Gruppo Recordati. Il prossimo Cfo farà base a Milano, nella sede centrale dell’azienda farmaceutica. Cittadino statunitense, McClellan vanta un’esperienza di quasi 30 anni nel settore. Negli ultimi anni, dal 2019 al 2025, ha ricoperto lo stesso ruolo presso Almirall. In precedenza a lavorato in Teva e Sanofi, in Nord America e in Europa. McClellan: «Recordati azienda solida». Nel commentare la nomina McClellan ha affermato: «Sono entusiasta di entrare a far parte di Recordati, un’azienda con una solida storia di performance finanziaria, eccellente capacità di esecuzione e un’ottima reputazione nel settore. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Mike McClellan nuovo Cfo di Gruppo Recordati