Migranti Papa Leone XIV | Verso di loro misure sempre più disumane
Torna a parlare di migranti Papa Leona XIV. “Gli Stati hanno il diritto e il dovere di proteggere i propri confini, ma ciò dovrebbe essere bilanciato dall’obbligo morale di fornire rifugio”, ha detto il pontefice ricevendo i movimenti popolari. “Con l’abuso dei migranti vulnerabili, non assistiamo al legittimo esercizio della sovranità nazionale, ma piuttosto a gravi crimini commessi o tollerati dallo Stato. Si stanno adottando misure sempre più disumane – persino politicamente celebrate – per trattare questi ‘indesiderabili’ come se fossero spazzatura e non esseri umani. Il cristianesimo, invece, si riferisce al Dio amore, che ci rende fratelli tutti e ci chiede di vivere da fratelli e sorelle. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Argomenti simili trattati di recente
Il Papa al Quirinale: “Pace, vita e famiglia, migranti”. Mattarella: “No al dominio degli oligarchi” - la Repubblica - X Vai su X
In un messaggio inviato a @CCharitiesUSA, il Papa esorta a continuare il supporto alle persone #migranti e rifugiate, agendo come “costruttori di ponti tra nazioni, culture e popoli” #VaticanNewsIT Leggi qui - facebook.com Vai su Facebook
Migranti, Papa Leone XIV: “Trattati come spazzatura” - "Gli Stati hanno il diritto e il dovere di proteggere i propri confini, ma ciò dovrebbe essere bilanciato ... lapresse.it scrive
Leone XIV: «Io con i migranti, la Chiesa non resta in silenzio» - «Nessuna caduta è definitiva, nessuna notte è eterna, nessuna ferita è destinata a rimanere aperta per sempre». Scrive ilsycomoro.it
Re Carlo in Vaticano, l'incontro con Papa Leone XIV e lo scambio di doni in Biblioteca - I momenti centrali della visita di Stato del sovrano inglese nella Santa Sede, prima della preghiera ecumenica in Cappella Sistina ... msn.com scrive