Migranti Meloni presiede la riunione a Bruxelles | pressing su rimpatri Paesi sicuri e soluzioni innovative video

Subito al lavoro la premier Meloni appena giunta a Bruxelles. Prima riunione da lei convocata a margine del summit, insieme ai Primi Ministri danese e olandese, Mette Frederiksen e Dick Schoof. Dai suoi profili social la premier spiega: “Abbiamo ospitato una nuova riunione informale tra alcuni degli Stati membri più interessati al tema delle soluzioni innovative in ambito migratorio. Insieme a noi e alla Commissione europea, hanno preso parte all’incontro anche Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Germania, Grecia, Lettonia, Malta, Polonia e Svezia”. Tanti i paesi interessati da tempo alla linea italiana per il contrasto all’immigrazione illegale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Migranti, Meloni presiede la riunione a Bruxelles: pressing su rimpatri, Paesi sicuri e soluzioni innovative (video)

