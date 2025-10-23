Microsoft Digital Defense Report 2025 | ransomware e AI accelerano le minacce globali

23 ott 2025

(Adnkronos) – Il Microsoft Digital Defense Report 2025, che copre il periodo da luglio 2024 a giugno 2025, mette in luce come l'evoluzione degli attori statali e dei cybercriminali stia creando un ambiente di rischio notevolmente amplificato, spingendo la cybersecurity ad assumere il ruolo di priorità strategica di governance. L'analisi, presentata anche in un blog post . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

