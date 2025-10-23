Micropsicoanalisi com' è la tecnica intensiva che sblocca la psiche con lunghe sedute da 3 ore ogni giorno weekend inclusi | Perché l' inconscio non conosce feriali
Affonda l'indagine nei microdettagli della storia personale per portare alla luce traumi, situazioni, ricordi radicati che agiscono inconsapevolmente. Il suo punto di forza? L'ascolto. Uno dei suoi massimi esperti in Italia spiega come funziona questo metodo di investigazione psicoanalitica di derivazione freudiana. 🔗 Leggi su Vanityfair.it