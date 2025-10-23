Microplastiche come rischiano di indebolire le nostre ossa

Wired.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una revisione di oltre 60 studi scientifici suggerisce che tra gli effetti dannosi delle minuscole particelle potrebbe rientrare l'aumento dei casi di osteoporosi. 🔗 Leggi su Wired.it

