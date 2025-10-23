Micina con grave malformazione alla mandibola presa a cuore dai salernitano | continua la raccolta fondi per Aiko
Aiko sta continuando la terapia antibiotica, la cura di ferro e fermenti mentre la vitamina K è stata sospesa. “Sabato sarà sottoposta a una nuova visita e analisi, in seguito alle quali vedremo se il quadro clinico è migliorato per poter procedere, come primo step, con la tac”: questo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
