Michelle Hunziker il suo fidanzato le ha fatto un regalo shock da 14 milioni di euro | ecco cosa

Altro che crisi: tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera l’amore procede a gonfie vele, e lo dimostra un gesto davvero eclatante. Negli ultimi giorni il nome della conduttrice svizzera era finito al centro del gossip dopo le indiscrezioni lanciate da Dagospia, secondo cui la relazione con l’imprenditore sarebbe arrivata al capolinea. Tuttavia, il settimanale Oggi ha smentito ogni voce di rottura, rivelando un dettaglio sorprendente: un regalo dal valore di ben 14 milioni di euro, simbolo di un legame che appare tutt’altro che in crisi. Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera in crisi? Macché: ecco la verità. 🔗 Leggi su Donnapop.it

