Michelle Hunziker il gesto milionario di Nino Tronchetti Provera | un dono da 14 milioni di euro
Negli ultimi giorni si era parlato di una presunta crisi tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera. A rilanciare l’indiscrezione era stato Dagospia, secondo cui la relazione tra la conduttrice e l’imprenditore – nata da pochi mesi e vissuta con grande riservatezza – sarebbe arrivata al capolinea. La notizia aveva immediatamente suscitato curiosità e speculazioni. Tuttavia, il settimanale Oggi ha smentito ogni voce, raccontando una versione completamente diversa: non una rottura, ma un gesto d’amore dal valore sorprendente, pari a 14 milioni di euro. Un incontro casuale diventato destino. Secondo il racconto del magazine, la storia tra Michelle e Nino sarebbe iniziata in modo del tutto inaspettato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Dopo le voci di rottura, Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera sembrano più uniti che mai Il regalo da 14 milioni di euro che l'imprenditore avrebbe fatto a Michelle Hunziker - facebook.com Vai su Facebook
Michelle Hunziker, il suo fidanzato le ha fatto un regalo shock da 14 milioni di euro: ecco cosa - Michelle Hunziker e il fidanzato Nino Tronchetti Provera si sono lasciati? Come scrive donnapop.it
Michelle Hunziker e un regalo da 14 milioni di euro da Tronchetti Provera che smentisce la crisi - Nessuna crisi per Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera? Si legge su ultimenotizieflash.com
Regalo da sogno per Michelle Hunziker: Nino Tronchetti Provera sorprende tutti - Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera: un regalo da 14 milioni che conferma il loro amore. Si legge su notizie.it