Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera ancora insieme | Lui le ha fatto un regalo da 14 milioni di euro

Dopo le voci di rottura, Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera sembrano più uniti che mai. E a confermarlo non sarebbero solo gli scatti che li ritraggono insieme, ma anche un gesto importante: l’imprenditore avrebbe regalato alla conduttrice una casa dal valore di 14 milioni di euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

È finita la storia d’amore tra Michelle Hunziker e Tronchetti Provera: l’indiscrezione Sembra essere giunta al termine la relazione tra la conduttrice e l’imprenditore - facebook.com Vai su Facebook

Michelle Hunziker pronta alla semifinale più calda: arriva un super ospite sul palco di Canale 5 - X Vai su X

Nino Tronchetti Provera: il mega regalo a Michelle Hunziker (da 14 milioni di euro) - Appena qualche giorno fa Dagospia dava l'amore tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera già sull'orlo di finire. today.it scrive

Ma quale crisi: Nino Tronchetti Provera, il regalo da 14milioni a Michelle Hunziker - Nino Tronchetti Provera sorprende Michelle Hunziker con un regalo da 14 milioni di euro: la voce che scaccia i rumors sulla crisi. Scrive donnaglamour.it

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera, altro che crisi: «Regalo da 14 milioni di euro». Il futuro insieme e le voci sulla "maledizione" - Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera non sono mai stati più uniti di così. Da msn.com