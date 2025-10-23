Michelin CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport | nuova era per le gomme quattro stagioni

(Adnkronos) – Dieci anni dopo aver inaugurato la categoria All Season, Michelin alza ancora una volta l’asticella con i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport, due pneumatici che fondono innovazione tecnologica, sicurezza e sostenibilità in un’unica proposta pensata per la mobilità moderna. Il CrossClimate 3 Sport inaugura il concetto di pneumatico sportivo quattro stagioni, destinato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

