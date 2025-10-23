Micaela Ramazzotti e Matilda De Angelis mano nella mano alla Festa del Cinema di Roma con due hair look opposti

S ul red carpet della Festa del Cinema di Roma 2025, la bellezza si declina in due interpretazioni opposte ma complementari. Mano nella mano, Micaela Ramazzotti e Matilda De Angelis si presentano ai flash offrendo un doppio ritratto di femminilità moderna. La prima più nostalgica e romantica, l’altra essenziale e audace. Unite da un makeup che punta sullo sguardo profondo e su labbra rosate dall’eleganza senza tempo. Jennifer Lawrence romantica in Dior alla Festa del Cinema di Roma X Due generazioni di bellezza chic. Sul tappeto rosso romano, le talentuose Micaela e Matilda raccontano due generazioni di donne che dialogano attraverso lo stile beauty. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Micaela Ramazzotti e Matilda De Angelis, mano nella mano alla Festa del Cinema di Roma, con due hair look opposti

