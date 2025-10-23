Mia moglie mi ha fatto internare e ho scoperto di essere bipolare Mi chiedo come io sia riuscito a sopravvivere | la rivelazione di chef Heston Blumenthal

Chef Heston Blumenthal è famoso per il ristorante britannico “The Fat Duck” di Bray, tre stelle Michelin dal 2004. Ma dietro una storia di successi si nasconde una vita certamente non facile. In una intervista a Il Corriere della Sera Blumenthal ha rivelato che, due anni fa, “dopo mesi di allucinazioni, pensieri suicidi e manie di persecuzione” la moglie Melanie Ceysson lo ha fatto internare con trattamento sanitario obbligatorio. “Non c’è dubbio che mi abbia salvato la vita. Non ho un disturbo bipolare, sono bipolare. Fa parte del mio Dna. Mi chiedo come io sia riuscito a sopravvivere per 57 anni prima di scoprirlo”, ha detto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Mia moglie mi ha fatto internare e ho scoperto di essere bipolare. Mi chiedo come io sia riuscito a sopravvivere”: la rivelazione di chef Heston Blumenthal

