Il mondo della politica francese è rimasta senza fiato quando, lo scorso 21 ottobre, l'ex presidente Nicolas Sarkozy è entrato nella prigione Santè di Parigi per l'accusa di associazione a delinquere. L'ex presidente, infatti, è accusato di aver tentato di ottenere finanziamenti illeciti dal regime libico per finanziare la sua campagna elettorale del 2007. Una condanna, quella del politico francese, che arriva alla fine di un lungo processo che ha avuto senza dubbio forti ripercussioni anche nella vita delle persone che gli sono vicine. Il giorno dell'arresto, accanto all'ex presidente c'era infatti anche sua moglie Carla Bruni, che lo ha accompagnato fino all'auto senza lasciargli mai la mano e con il volto che non riusciva a nascondere una profonda emozione, legata probabilmente alla consapevolezza che il compagno stava dicendo addio agli ultimi giorni di libertà. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Mia figlia è distrutta". Le rivelazioni della madre di Carla Bruni