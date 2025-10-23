Mi tremano le mani ma ho trovato il coraggio ha raccontato la cantante Tre anni fa la scomparsa dell' amato papà Rosario

Iodonna.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E mma Marrone, in un video in bianco e nero, siede su un divano e imbraccia una chitarra. Non una qualsiasi: quella di suo padre Rosario. Tre anni dopo la sua scomparsa, la cantante ha deciso di toccarla di nuovo. Le dita tremano, la voce si incrina, ma in quel momento fragile e vero c’è tutto l’amore di una figlia che continua a parlare con chi non c’è più. La musica, per Emma, è sempre stata un ponte. E stavolta quel ponte ha il suono di una corda che vibra, come un cuore che non smette di ricordare. Emma Marrone, vita e carriera di un’artista fortissima. guarda le foto Emma Marrone suona la chitarra del padre Rosario. 🔗 Leggi su Iodonna.it

mi tremano le mani ma ho trovato il coraggio ha raccontato la cantante tre anni fa la scomparsa dell amato pap224 rosario

© Iodonna.it - «Mi tremano le mani, ma ho trovato il coraggio» ha raccontato la cantante. Tre anni fa, la scomparsa dell'amato papà Rosario

News recenti che potrebbero piacerti

tremano mani ho trovato''Piango, mi tremano le mani'': Emma Marrone commossa mentre suona la chitarra del padre per la prima volta dopo la sua morte, le emozionanti immagini - Sul social ha condiviso un video in cui seduta su un divano con la chitarra in mano intona il suo brano “Brutta storia”. Come scrive gossip.it

Cerca Video su questo argomento: Tremano Mani Ho Trovato