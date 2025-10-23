E mma Marrone, in un video in bianco e nero, siede su un divano e imbraccia una chitarra. Non una qualsiasi: quella di suo padre Rosario. Tre anni dopo la sua scomparsa, la cantante ha deciso di toccarla di nuovo. Le dita tremano, la voce si incrina, ma in quel momento fragile e vero c’è tutto l’amore di una figlia che continua a parlare con chi non c’è più. La musica, per Emma, è sempre stata un ponte. E stavolta quel ponte ha il suono di una corda che vibra, come un cuore che non smette di ricordare. Emma Marrone, vita e carriera di un’artista fortissima. guarda le foto Emma Marrone suona la chitarra del padre Rosario. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - «Mi tremano le mani, ma ho trovato il coraggio» ha raccontato la cantante. Tre anni fa, la scomparsa dell'amato papà Rosario