Mi svegliai in una pozza di sangue strisciai fino all’interfono per chiedere aiuto Lui mi disse che avevo avuto un aborto | le parole di Virginia Giuffre E spunta una donazione all’ospedale in cui fu operata

Il libro di Virigina Giuffre è un riapre la discussione su come le elite si proteggano – quantomeno con il silenzio – di fronte a una rete di abusi su ragazze minorenni. In “ Nobody’s Girl “, Giuffre racconta di essere stata portata al New York-Presbyterian Hospita l nel luglio del 2001. Si era svegliata “in una pozza di sangue” e solo dopo il suo abusatore, Jeffrey Epstein, le avrebbe detto cha aveva avuto un aborto spontaneo. Ora il Daily Mail, che ha preso visione della documentazione fiscale, fa sapere che la fondazione privata di Ghislaine Maxwell – socia e complice di Epstein – dichiarò una donazione di 1. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

