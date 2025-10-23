Mi inca**o quando mi dicono che sono ancora bella Il sesso? Non è roba da bestie Senza punti di riferimento mi sarei persa imbottita di Xanax | così Ornella Muti

“A 70 anni non voglio farmi trascinare più da niente e da nessuno: ho delle ferite che ogni tanto devo andare ad accarezzare perché si fanno sentire, ma se ci metto il carico da novanta non vivo più”. Parola di Ornella Muti (vero nome Francesca Rivelli) che ha pubblicato la sua biografia “Questa non è Ornella Muti” (La nave di Teseo). Un bilancio sul suo essere donna e madre, l’attrice si è confidata a Vanity Fair: “Quando mi dicono che sono ancora bella mi incazzo perché, arrivata a questo punto, mi piacerebbe semplicemente essere una persona e non un’immagine. Mi tengo bene perché non bevo Coca-Cola e non mangio prodotti come la Nutella, ma è ovvio che non sia più quella di prima. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

