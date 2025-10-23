Keira Knightley è l'attrice conosciuta soprattutto per aver interpretato il personaggio di Elizabeth Swan nella saga di Pirati dei Caraibi, dove ha recitato al fianco di Johnny Depp e Orlando Bloom. Classe 1985, l'attrice britannica - apparsa anche nella fortunatissima trasposizione di Orgoglio e Pregiudizio del 2005 - ha raggiunto la fama quando aveva appena diciotto anni. Nel corso degli anni successivi non ha mai fatto segreto di quanto quel successo immediato e internazionale l'abbia fatta sentire in qualche modo schiacciata, costretta ad essere una sorta di oggetto nelle mani di un pubblico che pensava di avere diritto di giudicarla e pontificare sulle sue decisioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

"Mi gridavano putt... per farmi reagire": la confessione di Keira Knightley