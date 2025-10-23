Mi getto sotto un treno il fidanzato lancia l' allarme | salvata in extremis dai carabinieri a Macerata

MACERATA In un momento di profondo sconforto si era sfogata col proprio fidanzato confessando di volersi suicidare buttandosi sotto un treno. Il giovane non ha perso tempo e ha chiamato subito il. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - «Mi getto sotto un treno», il fidanzato lancia l'allarme: salvata in extremis dai carabinieri a Macerata

