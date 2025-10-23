Mi è caduto il bracciale sotto il sedile Mi sono distratta con mia figlia e quando mi sono piegata non c’era più Ho la foto della ragazza che l’ha preso non la pubblico ma le chiedo questo… | Francesca Barra e il furto in treno
“Il bracciale mi cade in treno sotto il sedile. Lo vede anche la ragazza accanto. Perdo tempo con Atena e quando mi piego non c’è “: queste sono le parole con cui Francesca Barra racconta sui social il furto subito in treno. Atena è la sua bimba di tre anni e sì, è bastato un momento perché qualcuno le portasse via il gioiello. “La ragazza dietro improvvisamente sparisce e va a sedersi in un altro vagone. Io le chiedo gentilmente se si è impigliato magari nelle sue robe. Lei non fa nemmeno la mossa di controllare e inizia a fare telefonate. Io ho la bambina e il cane, non posso fare molto. Bello il mondo eh”, continua la giornalista e scrittrice. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
