Metro C cancellati dalla legge di bilancio 50 milioni per i lavori Patané | Si colpisce Roma
Un definanziamento di 50 milioni per la linea C della metropolitana di Roma. Il taglio, che ha fatto saltare dalla sedia l’assessore capitolino alla Mobilità, Eugenio Patané, si legge nero su bianco nelle tabelle allegate alla manovra 2026 che riportano l'elenco dei rifinanziamenti. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Nel piano di risanamento dell’azienda tornano a pagamento metro, ascensori e funicolari. Restano gratuiti le notti (22–5) e le domeniche per i residenti, confermate esenzioni per under 14 e studenti con Isee basso. Abbonamento “impianti verticali” a 160 € l’a - facebook.com Vai su Facebook
Metro C, cancellati dalla legge di bilancio 50 milioni per i lavori. Patané: "Si colpisce Roma" - Allarme dell'assessore alla Mobilità: "I tagli impedirebbero di stipulare la convezione con la stazione appaltante Roma metropolitane, per il 2026". Riporta romatoday.it
Non solo metro C di Roma, tutti i tagli della legge di Bilancio. Tajani: "Fare subito marcia indietro" - Metropolitane, fondi per nuovi assunti, il budget dell'Agenzia della cooperazione, ... Scrive ilfoglio.it
Legge Bilancio: Sensi (Pd), Metro C Roma non paghi prezzo di faida FI-Lega - "Non vorrei che per la faida tra Forza Italia e Lega ci andasse di mezzo la Metro C di Roma, messa a repentaglio dalla irresponsabile ... Come scrive agenzianova.com