Meteo | torna il sole ma con un clima più fresco

Nel fine settimana torna il sole, ma con un abbassamento delle temperature. “Una vasta e dinamica circolazione di bassa pressione si è impadronita dell’Europa centro-settentrionale e si spinge verso sud fino al Mediterraneo, coinvolgendo anche l’Italia - spiega il meteorologo Lorenzo Badellino di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

