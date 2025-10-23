meteo en ritrovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile con Cieli poco nuvolosi Salvo locali fenomeni sul Friuli è lungo l'arco alpino con neve oltre 1200 1600 metri al pomeriggio residui fenomeni sul Friuli soleggiato altrove entrati nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi locali fenomeni sulle Alpi occidentali con neve a quote medie al centro al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio i cieli pienamente soleggiati in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi al sud Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di Cherry sereni o poco nuvolosi al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo in condizioni di tempo stabile con Cieli poco nuvolosi Ampi spazi di sereno ancora sulla Sicilia in generale diminuzione massime stabili o in lieve rialzo al nord è in calo sul resto d'Italia previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

