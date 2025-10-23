Meteo Roma del 23-10-2025 ore 06 | 15
meteo e ritrovati in ascolto le previsioni del tempo al nord al mattino c'è ricoperti con acquazzoni temporali sulle regioni di Nord Est sulla Lombardia fenomeni più deboli altrove al pomeriggio precipitazioni che si spostano semilia Romagna Trentino e Triveneto neve sulle Alpi occidentali da 1800 m circa in serata ancora fenomeni intensi su Veneto e Friuli Venezia Giulia residue piogge sui rilievi con neve dei 1500 m migliora nella notte al mattino c'è ricoperti con qualche pioggia sulla Toscana al pomeriggio a te di temporali sulla Toscana sull'alto Lazio variabilità asciutta altrove in serata e nottata fenomeni in transito verso est con precipitazioni sparse ampie schiarite nella notte giù dal mattino nuvolosità medio-alta in transito con isolati piovaschi sulla campagna maggiori aperture su Calabria Sicilia al pomeriggio poche variazioni con precipitazioni sparse sulla Sardegna in serata e nottata più transito sulla campagna e sulla Calabria migliora altrove temperature minime lieve calo su Alpi e Prealpi sulla Sardegna stabilimento altrove massimi diminuzione al centro nord stabile in rialzo al sud Le previsioni sono a cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Approfondisci con queste news
METEO ROMA: nei prossimi giorni torna la pioggia! Le previsioni dettagliate sul sito #meteo #roma #meteoroma - facebook.com Vai su Facebook
Allerta meteo gialla dalle prime ore di domani, mercoledì 15 ottobre, e per le successive 12 ore. ? Previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori costieri meridionali, con quantitativi cumulati general - X Vai su X
Meteo Roma del 23-10-2025 ore 06:15 - meteo e ritrovati in ascolto le previsioni del tempo al nord al mattino c'è ricoperti con acquazzoni temporali sulle regioni di Nord Est sulla ... Segnala romadailynews.it
Meteo Roma – Weekend nel complesso stabile con temperature massime oltre i +20°C - Meteo su Roma stabile fino ad avvio di settimana con sole prevalente e temperature miti, poi rapido peggioramento nella giornata di martedì ... Secondo centrometeoitaliano.it
Meteo Roma – Continua l’ottobrata con bel tempo e clima mite almeno fino ad inizio prossima settimana - Tempo stabile con cieli per lo più soleggiati e clima mite almeno fino ad inizio prossima settimana, continua dunque l'ottobrata ... Come scrive centrometeoitaliano.it