meteo e ritrovati in ascolto le previsioni del tempo al nord al mattino c'è ricoperti con acquazzoni temporali sulle regioni di Nord Est sulla Lombardia fenomeni più deboli altrove al pomeriggio precipitazioni che si spostano semilia Romagna Trentino e Triveneto neve sulle Alpi occidentali da 1800 m circa in serata ancora fenomeni intensi su Veneto e Friuli Venezia Giulia residue piogge sui rilievi con neve dei 1500 m migliora nella notte al mattino c'è ricoperti con qualche pioggia sulla Toscana al pomeriggio a te di temporali sulla Toscana sull'alto Lazio variabilità asciutta altrove in serata e nottata fenomeni in transito verso est con precipitazioni sparse ampie schiarite nella notte giù dal mattino nuvolosità medio-alta in transito con isolati piovaschi sulla campagna maggiori aperture su Calabria Sicilia al pomeriggio poche variazioni con precipitazioni sparse sulla Sardegna in serata e nottata più transito sulla campagna e sulla Calabria migliora altrove temperature minime lieve calo su Alpi e Prealpi sulla Sardegna stabilimento altrove massimi diminuzione al centro nord stabile in rialzo al sud Le previsioni sono a cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 23-10-2025 ore 06:15