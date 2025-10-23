Meteo le previsioni in Campania per giovedì 23 ottobre 2025
Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, giovedì 23 ottobre 2025. Avellino – Cieli grigi o nebbiosi al mattino, peggioramento dal pomeriggio con deboli piogge, sono previsti 8mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3625m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio forti e proverranno da Sud. Allerte meteo previste: vento. Benevento – Nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata, sono previsti 3mm di pioggia.
