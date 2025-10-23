Meteo Latina allerta gialla per il vento in provincia Sale ad arancione nel resto del Lazio

Allerta, questa volta, per il vento nella provincia di Latina e nel resto del Lazio. L’avviso di condizioni meteo avverse è stato diramato nelle scorse ore dalla protezione civile regionale che, dopo la pioggia dei giorni scorsi, tiene alto il livello d’attenzione sul fronte maltempo in tutto il. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Allerta meteo oggi nel Lazio: a Roma, Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo sono previste piogge e temporali dalla mattina di oggi, martedì 21 ottobre, fino alle successive 12/18 ore - facebook.com Vai su Facebook

Meteo, allerta arancione e gialla il 23 ottobre 2025 in Italia per maltempo e criticità. Ecco dove - Prosegue lo stato di allerta meteo in Italia anche giovedì 23 ottobre 2025 con un duplice bollettino arancione e gialla. Secondo meteo.it

Allerta meteo in Toscana oggi, scuole chiuse in molti Comuni. Gli aggiornamenti in tempo reale - Previsti forti temporali, soprattutto sulla Lunigiana e sulla provincia di Massa Carrara. Segnala lanazione.it

Allerta meteo arancione in Toscana: previsti temporali forti, dove può piovere - Danni si sono già verificati in provincia di Massa Carrara e in Versilia, con fiumi ingrossati e allagame ... Scrive lanazione.it