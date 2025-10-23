Meteo in arrivo in Trentino una perturbazione atlantica e neve sulle cime

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 23 ottobre, è in arrivo una perturbazione atlantica. A comunicarlo sono i meteorologi di Meteotrentino che in una nota informano della possibile presenza di venti forti, precipitazioni a tratti intense e dell’arrivo della neve sulle cime delle montagne trentine.“A. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

