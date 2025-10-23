Meteo allerta maltempo per temporali e vento | ecco le regioni a rischio Le previsioni

Allerta arancione oggi per rischio idrogeologico su settori di Liguria e Toscana. Gialla in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Valle D'Aosta, Emilia-Romagna, Abruzzo, Basilicata, Molise, Calabria, Umbria, Alto Adige e sul restante territorio di Liguria e Toscana. Lo indica un avviso meteo della Protezione civile.

