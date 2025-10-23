Meteo a Roma e nel Lazio allerta fino a venerdì Protezione civile | Evitare le aree verdi
Per la serata di giovedì e per buona parte di venerdì 24 ottobre, la protezione civile della regione Lazio ha diramato una allerta meteo gialla per vento forte. L'allarme è scattato perché si “prevede sul Lazio venti forti sud-occidentali con raffiche di burrasca, specie sui settori appenninici. 🔗 Leggi su Romatoday.it
METEO ROMA: nei prossimi giorni torna la pioggia! Le previsioni dettagliate sul sito #meteo #roma #meteoroma - facebook.com Vai su Facebook
Allerta meteo gialla dalle prime ore di domani, mercoledì 15 ottobre, e per le successive 12 ore. ? Previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori costieri meridionali, con quantitativi cumulati general - X Vai su X
Meteo a Roma e nel Lazio, allerta fino a venerdì. Protezione civile: "Evitare le aree verdi" - Le indicazioni alla cittadinanza in caso di vento forte sono di non esporsi nei pressi di una serie di luoghi a rischio ... Segnala romatoday.it
Allerta vento su Roma: scattano divieti e chiusure. L'ordinanza del sindaco - Cimiteri chiusi, accesso vietato a parchi e aree verdi, stop alle attività all’aperto: misure precauzionali dopo il bollettino della Protezione Civile ... Si legge su rainews.it
Meteo, allerta maltempo per temporali e vento: ecco le regioni a rischio. Le previsioni - Leggi su Sky TG24 l'articolo Meteo, allerta maltempo per temporali e vento: ecco le regioni a rischio. Da tg24.sky.it