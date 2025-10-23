Meta annuncia licenziamenti nella divisione IA

Dopo Amazon, anche Meta annuncia importanti licenziamenti. La compagnia di Mark Zuckerberg si prepara a tagliare 600 posti di lavoro nella sua divisione di intelligenza artificiale nell’ambito di un ampio sforzo per accelerare il processo decisionale e semplificare le operazioni interne. La conferma arriva da un portavoce dell’azienda, che ha parlato di un comunicato fatto recapitare ai dipendenti da Alexandr Wang, fondatore di Scale AI ed entrato in Meta a giugno come responsabile dell’IA in seguito a un investimento di 14,3 miliardi di dollari. I tagli di Meta colpiranno i dipendenti dell’infrastruttura IA da fine novembre. 🔗 Leggi su Lettera43.it

