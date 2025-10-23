Messina laurea per Sara Campanella studentessa 22enne uccisa dal compagno di università
È stata proclamata oggi dottoressa in Tecniche di laboratorio Biomedico, a quasi un anno dalla sua uccisione, Sara Campanella, l a studentessa 22enne accoltellata a morte da un collega di corso che lei aveva respinto, Stefano Argentino, che si è tolto la vita in carcere l'agosto scorso. La rettrice Giovanna Spatari ha consegnato la pergamena di laurea alla mamma di Sara Campanella, Maria Concetta Zaccaria. Il ricordo dei familiari di Sara e della rettrice dell'università. "Oggi è un giorno che avevamo sognato assieme a Sara. Ma che certamente avevamo sognato in modo diverso - ha detto la madre della studentessa - Sara aveva fatto tanti sacrifici. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
