Messina laurea alla memoria per Sara Campanella | La sua luce vivrà per sempre
L’Università di Messina ha conferito la laurea alla memoria in Tecniche di Laboratorio Biomedico a Sara Campanella, la 22enne originaria di Misilmeri, uccisa il 31 marzo 2025 da un collega di corso. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
RTP Messina. . L'Università di Messina conferirà giovedì prossimo, nell’Aula Magna, la laurea alla memoria, alla presenza dei familiari, dei docenti, e della comunità universitaria a Sara Campanella. La giovane barbaramente uccisa da un compagno di corso - facebook.com Vai su Facebook
# #: https://unime.it/notizie/luniversita-di-messina-ricorda-sara-campanella-laurea-alla-memoria-e-cortometraggio-c - X Vai su X
Messina: Conferita laurea alla memoria a Sara Campanella - I genitori di Sara Campanella sapevano quando la figlia avesse lavorato per ottenere la laurea in ... Lo riporta 98zero.com
La laurea a Sara Campanella all'Universitá di Messina: lacrime, monito, impegno morale - Le lacrime della mamma, del papà, del fratello, di un'intera sala che oggi si è stretta ancora una ... rtp.gazzettadelsud.it scrive
Sara Campanella, laurea alla memoria e omaggio dell’Università degli Studi di Messina - Un gesto solenne, carico di significato: l’Università di Messina ha conferito alla studentessa Sara Campanella la laurea alla memoria in “Tecniche di Laboratorio Biomedico”, riconoscendo il suo ... messinaoggi.it scrive