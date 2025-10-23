Messina laurea alla memoria per Sara Campanella | la 22enne uccisa da un compagno di corso

ABBONATI A DAYITALIANEWS La cerimonia in suo onore a quasi un anno dal femminicidio. A quasi un anno dalla tragica morte di Sara Campanella, la studentessa di 22 anni uccisa dal compagno di corso che aveva rifiutato le sue avances, l’Università di Messina le ha conferito oggi la laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico. La rettrice Giovanna Spatari ha consegnato la pergamena di laurea alla madre della giovane, Maria Concetta Zaccaria, durante una cerimonia intensa e carica di emozione. Sara fu accoltellata a morte dal collega di università Stefano Argentino, che lo scorso agosto si è tolto la vita in carcere. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Messina, laurea alla memoria per Sara Campanella: la 22enne uccisa da un compagno di corso

