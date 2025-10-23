Messina laurea alla memoria di Sara Campanella

L'applauso, gli occhi lucidi, le mani della famiglia che stringono la pergamena. L'Università di Messina ha consegnato la laurea alla memoria a Sara Campanella, la 23enne originaria di Misilmenti, nel Palermitano, uccisa a coltellate lo scorso 31 marzo dal suo ex collega di corso, Stefano Argentino, da tempo ossessionato da lei. Reo confesso, si è tolto la vita in carcere, cinque mesi dopo il suo arresto. "Non doveva andare così, è ingiusto, inaccettabile, inconcepibile, irrazionale. Ma noi siamo qui per Sara" dice la madre di SARA. La 23enne studiava per diventare una professionista di laboratorio biomedico. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Messina, laurea alla memoria di Sara Campanella

