Messina Denaro chiesti 18 anni per il medico che lo ha coperto Condanna a 4 anni per la figlia dell' amante del boss

L'accusa: "Sapeva che quelle prescrizioni mediche erano per il capo della mafia". La sentenza il 10 dicembre.

