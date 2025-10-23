Messi rinnova fino al 2028 con l’Inter Miami | il sogno continua
L’argentino resterà negli Stati Uniti fino a 41 anni: nel nuovo contratto anche il Mondiale 2026 e l’attesa inaugurazione del Miami Freedom Park. Lionel Messi non smette di scrivere la sua leggenda. Dopo aver fatto la storia con il Barcellona e con l’Argentina, e aver lasciato meno tracce con il Psg, la Pulce ha deciso di legarsi ancora all’Inter Miami, firmando un prolungamento fino al 2028. Avrà 41 anni alla scadenza e nel frattempo vivrà da protagonista il Mondiale del 2026, che si giocherà proprio negli Stati Uniti. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
